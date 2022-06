Exposition à la MAFA de Sandrie LARTILLEUX Château-Thierry, 2 juillet 2022, Château-Thierry.

Exposition à la MAFA de Sandrie LARTILLEUX

2 Place des États-Unis Château-Thierry Aisne

2022-07-02 09:30:00 – 2022-08-31 18:00:00

Château-Thierry

Aisne

Cette nouvelle exposition à la Maison de l’Amitié France-Amérique est consacrée au travail de l’artiste Sandie Lartilleux.

Des compositions abstraites réalisées à l’aquarelle, à l’encre de chine et à l’acrylique. L’artiste nous propose avec la

série EDEN de voyager à travers un jardin composé d’une multitude de formes abstraites et colorées, de tâches, de

lignes et de projections qui permettent finalement à un chaos apparent une orchestration harmonieuse presque

lyrique.

Pour clôturer cette saison d’exposition, la Ville de Château-Thierry a choisi de présenter au public le travail d’une artiste

qui nous permet de voyager à travers une promenade onirique et fantastique. Le projet Eden a été présenté pour la

première fois en mars 2022 au Studio Pastel de Reims.

« Successifs mes coups de pinceaux intuitifs, les gestes de ma main attachés à l’acte. Je trace, je compose, je dessine des

blocs, plus ou moins malléables, et des lieux inconnus deviennent accessibles. Alors pas après pas dans cette muqueuse

végétale, ce parcours mouvant, jalonné de terres d’asile, et de fête, de paradis intérieurs et de forêts intestines.

Déambulez dans ces espaces libres et intimes ou règne une atmosphère sans cesse ballotée entre harmonie et chaos. »

Cette nouvelle exposition à la Maison de l’Amitié France-Amérique est consacrée au travail de l’artiste Sandie Lartilleux.

Des compositions abstraites réalisées à l’aquarelle, à l’encre de chine et à l’acrylique. L’artiste nous propose avec la

série EDEN de voyager à travers un jardin composé d’une multitude de formes abstraites et colorées, de tâches, de

lignes et de projections qui permettent finalement à un chaos apparent une orchestration harmonieuse presque

lyrique.

Pour clôturer cette saison d’exposition, la Ville de Château-Thierry a choisi de présenter au public le travail d’une artiste

qui nous permet de voyager à travers une promenade onirique et fantastique. Le projet Eden a été présenté pour la

première fois en mars 2022 au Studio Pastel de Reims.

« Successifs mes coups de pinceaux intuitifs, les gestes de ma main attachés à l’acte. Je trace, je compose, je dessine des

blocs, plus ou moins malléables, et des lieux inconnus deviennent accessibles. Alors pas après pas dans cette muqueuse

végétale, ce parcours mouvant, jalonné de terres d’asile, et de fête, de paradis intérieurs et de forêts intestines.

Déambulez dans ces espaces libres et intimes ou règne une atmosphère sans cesse ballotée entre harmonie et chaos. »

thyphaine.granger@ville-chateau-thierry.fr https://www.lesportesdelachampagne.com/planifier/agenda

Cette nouvelle exposition à la Maison de l’Amitié France-Amérique est consacrée au travail de l’artiste Sandie Lartilleux.

Des compositions abstraites réalisées à l’aquarelle, à l’encre de chine et à l’acrylique. L’artiste nous propose avec la

série EDEN de voyager à travers un jardin composé d’une multitude de formes abstraites et colorées, de tâches, de

lignes et de projections qui permettent finalement à un chaos apparent une orchestration harmonieuse presque

lyrique.

Pour clôturer cette saison d’exposition, la Ville de Château-Thierry a choisi de présenter au public le travail d’une artiste

qui nous permet de voyager à travers une promenade onirique et fantastique. Le projet Eden a été présenté pour la

première fois en mars 2022 au Studio Pastel de Reims.

« Successifs mes coups de pinceaux intuitifs, les gestes de ma main attachés à l’acte. Je trace, je compose, je dessine des

blocs, plus ou moins malléables, et des lieux inconnus deviennent accessibles. Alors pas après pas dans cette muqueuse

végétale, ce parcours mouvant, jalonné de terres d’asile, et de fête, de paradis intérieurs et de forêts intestines.

Déambulez dans ces espaces libres et intimes ou règne une atmosphère sans cesse ballotée entre harmonie et chaos. »

Sandrie Lartilleux

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-06-15 par