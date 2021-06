Exposition à la Grange Germignonne : Michèle-Anne Bouché Office de Tourisme, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Germigny-des-pres.

Exposition à la Grange Germignonne : Michèle-Anne Bouché

du jeudi 1 juillet au vendredi 30 juillet à Office de Tourisme

Des terres malgaches aux rouges incendiaires, de la chatoyante Afrique, des dunes des lointains déserts, des lagons transparents de Polynésie, de la pure Nouvelle Zélande, du chaleureux Moyen-Orient, de la rigueur d’Asie, de tous ces lieux, Michèle-Anne nourrit son regard d’artiste et retranscrit dans son travail la beauté et l’intensité des lieux, explorant différentes techniques : sanguine, huile, aquarelle, pastel gras et dessin au point où elle excelle. Dans ses couleurs intenses et capiteuses, on retrouve la chaleur des pays exotiques. L’exécution toujours maîtrisée devient exigeante et minutieuse dans son travail à l’encre de Chine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

