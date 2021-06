Germigny-des-pres Office de Tourisme Germigny-des-Prés Exposition à la Grange Germignonne : François Feuillet – Sculptures miniatures Office de Tourisme Germigny-des-pres Catégorie d’évènement: Germigny-des-Prés

Exposition à la Grange Germignonne : François Feuillet – Sculptures miniatures Office de Tourisme, 1 novembre 2021-1 novembre 2021, Germigny-des-pres. Exposition à la Grange Germignonne : François Feuillet – Sculptures miniatures

du lundi 1 novembre au mardi 30 novembre à Office de Tourisme

Son père lui a laissé en héritage sa passion pour le travail du bois. Très tôt, muni d’un couteau, François coupait et taillait des morceaux de bois dans la forêt en apprenant tout seul. Ainsi est née sa « sculpture nomade » : en se baladant au lever du jour, touchant le bois et commençant à tailler. Cela peut lui prendre plusieurs jours avant d’entreprendre ce qui deviendra sculpture. « A la lumière éclatante, les formes se précisent, le sens des fibres guide la lame, la lame et l’esprit font le reste ». Exposition à la Grange Germignonne : François Feuillet – Sculptures miniatures Office de Tourisme Office de Tourisme, 6 route de St Martin, Germigny-des-pres Germigny-des-pres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T08:30:00 2021-11-01T11:30:00;2021-11-01T12:30:00 2021-11-01T16:30:00;2021-11-02T12:30:00 2021-11-02T16:30:00;2021-11-03T08:30:00 2021-11-03T11:30:00;2021-11-03T12:30:00 2021-11-03T16:30:00;2021-11-04T08:30:00 2021-11-04T11:30:00;2021-11-04T12:30:00 2021-11-04T16:30:00;2021-11-05T08:30:00 2021-11-05T11:30:00;2021-11-05T12:30:00 2021-11-05T16:30:00;2021-11-06T08:30:00 2021-11-06T11:30:00;2021-11-06T12:30:00 2021-11-06T16:30:00;2021-11-07T08:30:00 2021-11-07T11:30:00;2021-11-07T12:30:00 2021-11-07T16:30:00;2021-11-08T08:30:00 2021-11-08T11:30:00;2021-11-08T12:30:00 2021-11-08T16:30:00;2021-11-09T12:30:00 2021-11-09T16:30:00;2021-11-10T08:30:00 2021-11-10T11:30:00;2021-11-10T12:30:00 2021-11-10T16:30:00;2021-11-11T08:30:00 2021-11-11T11:30:00;2021-11-11T12:30:00 2021-11-11T16:30:00;2021-11-12T08:30:00 2021-11-12T11:30:00;2021-11-12T12:30:00 2021-11-12T16:30:00;2021-11-13T08:30:00 2021-11-13T11:30:00;2021-11-13T12:30:00 2021-11-13T16:30:00;2021-11-14T08:30:00 2021-11-14T11:30:00;2021-11-14T12:30:00 2021-11-14T16:30:00;2021-11-15T08:30:00 2021-11-15T11:30:00;2021-11-15T12:30:00 2021-11-15T16:30:00;2021-11-16T12:30:00 2021-11-16T16:30:00;2021-11-17T08:30:00 2021-11-17T11:30:00;2021-11-17T12:30:00 2021-11-17T16:30:00;2021-11-18T08:30:00 2021-11-18T11:30:00;2021-11-18T12:30:00 2021-11-18T16:30:00;2021-11-19T08:30:00 2021-11-19T11:30:00;2021-11-19T12:30:00 2021-11-19T16:30:00;2021-11-20T08:30:00 2021-11-20T11:30:00;2021-11-20T12:30:00 2021-11-20T16:30:00;2021-11-21T08:30:00 2021-11-21T11:30:00;2021-11-21T12:30:00 2021-11-21T16:30:00;2021-11-22T08:30:00 2021-11-22T11:30:00;2021-11-22T12:30:00 2021-11-22T16:30:00;2021-11-23T12:30:00 2021-11-23T16:30:00;2021-11-24T08:30:00 2021-11-24T11:30:00;2021-11-24T12:30:00 2021-11-24T16:30:00;2021-11-25T08:30:00 2021-11-25T11:30:00;2021-11-25T12:30:00 2021-11-25T16:30:00;2021-11-26T08:30:00 2021-11-26T11:30:00;2021-11-26T12:30:00 2021-11-26T16:30:00;2021-11-27T08:30:00 2021-11-27T11:30:00;2021-11-27T12:30:00 2021-11-27T16:30:00;2021-11-28T08:30:00 2021-11-28T11:30:00;2021-11-28T12:30:00 2021-11-28T16:30:00;2021-11-29T08:30:00 2021-11-29T11:30:00;2021-11-29T12:30:00 2021-11-29T16:30:00;2021-11-30T12:30:00 2021-11-30T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Germigny-des-Prés Autres Lieu Office de Tourisme Adresse Office de Tourisme, 6 route de St Martin, Germigny-des-pres Ville Germigny-des-pres lieuville Office de Tourisme Germigny-des-pres