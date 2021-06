Germigny-des-pres Office de Tourisme Germigny-des-Prés Exposition à la Grange Germignonne : Catherine Bourgeois – Photographies Office de Tourisme Germigny-des-pres Catégorie d’évènement: Germigny-des-Prés

Exposition à la Grange Germignonne : Catherine Bourgeois – Photographies Office de Tourisme, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Germigny-des-pres. Exposition à la Grange Germignonne : Catherine Bourgeois – Photographies

du mercredi 1 septembre au jeudi 30 septembre à Office de Tourisme

Photos en couleurs ou en noir et blanc selon ce qui se prête le mieux à la situation, tel est l’objectif de Catherine. Elle présente des thèmes variés avec des paysages du Loiret, de la région Centre-Val de Loire mais également des fleurs et animaux de nos campagnes, sans oublier des portraits effectués en situation lors notamment des Fêtes de Loire à Orléans ou des Heures Historiques à Sully sur Loire. Exposition à la Grange Germignonne : Catherine Bourgeois – Photographies Office de Tourisme Office de Tourisme, 6 route de St Martin, Germigny-des-pres Germigny-des-pres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T09:30:00 2021-09-01T18:30:00;2021-09-02T09:30:00 2021-09-02T18:30:00;2021-09-03T09:30:00 2021-09-03T18:30:00;2021-09-04T09:30:00 2021-09-04T18:30:00;2021-09-05T09:30:00 2021-09-05T18:30:00;2021-09-06T09:30:00 2021-09-06T18:30:00;2021-09-07T09:30:00 2021-09-07T18:30:00;2021-09-08T09:30:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-09T09:30:00 2021-09-09T18:30:00;2021-09-10T09:30:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-11T09:30:00 2021-09-11T18:30:00;2021-09-12T09:30:00 2021-09-12T18:30:00;2021-09-13T09:30:00 2021-09-13T18:30:00;2021-09-14T09:30:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T09:30:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T09:30:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-20T09:30:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T09:30:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T09:30:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T09:30:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T09:30:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T09:30:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T09:30:00 2021-09-26T18:30:00;2021-09-27T09:30:00 2021-09-27T18:30:00;2021-09-28T09:30:00 2021-09-28T18:30:00;2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T18:30:00;2021-09-30T09:30:00 2021-09-30T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Germigny-des-Prés Étiquettes évènement : Autres Lieu Office de Tourisme Adresse Office de Tourisme, 6 route de St Martin, Germigny-des-pres Ville Germigny-des-pres lieuville Office de Tourisme Germigny-des-pres