du dimanche 1 août au lundi 30 août à Office de Tourisme

Commençant la peinture par un cours classique, Aude Guinard a ensuite peint la création du monde selon la méthode Martenot. Avec la méthode Steiner, elle s'essaie aux pigments sur papier mouillé. Maintenant elle suit la méthode Vedicart pour peindre l'énergie du moment sans objectif. En parallèle, Aude se met à la sculpture sur terre en commençant le travail les yeux fermés pour vivre le moment présent. Depuis peu, elle se consacre exclusivement au travail de la pierre, ce qu'elle nous présentera.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T09:30:00 2021-08-01T18:30:00;2021-08-02T09:30:00 2021-08-02T18:30:00;2021-08-03T09:30:00 2021-08-03T18:30:00;2021-08-04T09:30:00 2021-08-04T18:30:00;2021-08-05T09:30:00 2021-08-05T18:30:00;2021-08-06T09:30:00 2021-08-06T18:30:00;2021-08-07T09:30:00 2021-08-07T18:30:00;2021-08-08T09:30:00 2021-08-08T18:30:00;2021-08-09T09:30:00 2021-08-09T18:30:00;2021-08-10T09:30:00 2021-08-10T18:30:00;2021-08-11T09:30:00 2021-08-11T18:30:00;2021-08-12T09:30:00 2021-08-12T18:30:00;2021-08-13T09:30:00 2021-08-13T18:30:00;2021-08-14T09:30:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-15T09:30:00 2021-08-15T18:30:00;2021-08-16T09:30:00 2021-08-16T18:30:00;2021-08-17T09:30:00 2021-08-17T18:30:00;2021-08-18T09:30:00 2021-08-18T18:30:00;2021-08-19T09:30:00 2021-08-19T18:30:00;2021-08-20T09:30:00 2021-08-20T18:30:00;2021-08-21T09:30:00 2021-08-21T18:30:00;2021-08-22T09:30:00 2021-08-22T18:30:00;2021-08-23T09:30:00 2021-08-23T18:30:00;2021-08-24T09:30:00 2021-08-24T18:30:00;2021-08-25T09:30:00 2021-08-25T18:30:00;2021-08-26T09:30:00 2021-08-26T18:30:00;2021-08-27T09:30:00 2021-08-27T18:30:00;2021-08-28T09:30:00 2021-08-28T18:30:00;2021-08-29T09:30:00 2021-08-29T18:30:00;2021-08-30T09:30:00 2021-08-30T18:30:00

