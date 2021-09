Germigny-des-pres Office de Tourisme Germigny-des-Prés Exposition à la Grange Germignonne : Alain Vacle et François Lavrat – Peinture et Sculpture Office de Tourisme Germigny-des-pres Catégorie d’évènement: Germigny-des-Prés

Alain Vacle a appris le dessin et la peinture durant sa scolarité. Influencé par Roger Toulouse qu’il a eu pour professeur et Joëlle Michelot, artiste peintre orléanais, il peint depuis maintenant 10 ans toujours sur un air de jazz. Fils du grand ferronnier d’art André Lavrat, François Lavrat commence dès l’enfance à travailler le métal par jeu et par plaisir. Après des études d’art plastique à l’école Boulle, il décide de devenir sculpteur sur métaux. Aujourd’hui il comptabilise plus de 600 pièces de collections réalisées et plus de 60 œuvres monumentales. Son talent a été récompensé par le Grand Prix Européen de la Sculpture et certaines de ses œuvres ornent de grandes collections comme celle du château Maisons-Laffitte. Exposition à la Grange Germignonne : Alain Vacle et François Lavrat – Peinture et Sculpture Office de Tourisme Office de Tourisme, 6 route de St Martin, Germigny-des-pres Germigny-des-pres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:30:00 2021-10-01T12:30:00;2021-10-01T13:30:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T18:30:00;2021-10-03T09:30:00 2021-10-03T12:30:00;2021-10-03T13:30:00 2021-10-03T18:30:00;2021-10-04T09:30:00 2021-10-04T12:30:00;2021-10-04T13:30:00 2021-10-04T17:30:00;2021-10-05T13:30:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T09:30:00 2021-10-06T12:30:00;2021-10-06T13:30:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T09:30:00 2021-10-07T12:30:00;2021-10-07T13:30:00 2021-10-07T18:30:00;2021-10-08T09:30:00 2021-10-08T12:30:00;2021-10-08T13:30:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-09T13:30:00 2021-10-09T18:30:00;2021-10-10T09:30:00 2021-10-10T12:30:00;2021-10-10T13:30:00 2021-10-10T18:30:00;2021-10-11T09:30:00 2021-10-11T12:30:00;2021-10-11T13:30:00 2021-10-11T17:30:00;2021-10-12T13:30:00 2021-10-12T18:30:00;2021-10-13T09:30:00 2021-10-13T12:30:00;2021-10-13T13:30:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-14T09:30:00 2021-10-14T12:30:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T18:30:00;2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T12:30:00;2021-10-15T13:30:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T18:30:00;2021-10-17T09:30:00 2021-10-17T12:30:00;2021-10-17T13:30:00 2021-10-17T18:30:00;2021-10-18T09:30:00 2021-10-18T12:30:00;2021-10-18T13:30:00 2021-10-18T17:30:00;2021-10-19T13:30:00 2021-10-19T18:30:00;2021-10-20T09:30:00 2021-10-20T12:30:00;2021-10-20T13:30:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-21T09:30:00 2021-10-21T12:30:00;2021-10-21T13:30:00 2021-10-21T18:30:00;2021-10-22T09:30:00 2021-10-22T12:30:00;2021-10-22T13:30:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T12:30:00;2021-10-23T13:30:00 2021-10-23T18:30:00;2021-10-24T09:30:00 2021-10-24T12:30:00;2021-10-24T13:30:00 2021-10-24T18:30:00;2021-10-25T09:30:00 2021-10-25T12:30:00;2021-10-25T13:30:00 2021-10-25T17:30:00;2021-10-26T13:30:00 2021-10-26T18:30:00;2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T12:30:00;2021-10-27T13:30:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-28T09:30:00 2021-10-28T12:30:00;2021-10-28T13:30:00 2021-10-28T18:30:00;2021-10-29T09:30:00 2021-10-29T12:30:00;2021-10-29T13:30:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T09:30:00 2021-10-30T12:30:00;2021-10-30T13:30:00 2021-10-30T18:30:00;2021-10-31T08:30:00 2021-10-31T11:30:00;2021-10-31T12:30:00 2021-10-31T17:30:00

