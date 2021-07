Exposition à la Grange aux Dîmes Grange aux Dîmes, 28 juillet 2021, Cambremer.

Grange aux Dîmes, le mercredi 28 juillet à 10:00

[**EXPOSITION de SCULPTURES**](https://fb.me/e/11rIa8vjH) Virginie Jacquette superpose plusieurs couches de tôles, des strates de clous fondus et de matière d’apport. Ces différentes strates de matière apportent une palette de tonalités à l’acier et rythment, intensifient les courbes et les lignes des corps en mouvement.Aujourd’hui, l’acier devient tissus, broderies, matières végétales. Les sculptures sont habillées, longilignes et élégantes. Cette nouvelle démarche m’amène à l’abstraction: vers une matière végétale aux lignes floues. ————————————————————– Gérard PaturelMarier au mieux la couleur et la forme. Jongler avec les ombres et les lumières pour trouver LA lumière. Evaser ou refermer un pot. Aimer à faire naître le bol , le vase , la sculpture , ou le bas-relief. Conter des histoires. Faire sourire ou rêver. Voilà les projets depuis plus de quarante ans ! Tenter de s’en approcher au plus près chaque jour.

Virginie Jacquette et Gérard Paturel

Grange aux Dîmes Rue du Chanoine Lanier, Cambremer



