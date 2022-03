Exposition à la Galerie du Crous : ENTRE-TEMPS La Galerie du CROUS de Paris, 17 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

de 18h00 à 21h00

Du jeudi 17 mars 2022 au samedi 19 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit

Un passage surgit entre deux temporalités. Insaisissable dans sa forme et indéfinie dans sa durée, il s’échappe aussitôt. Seulement quelque traces témoignent de sa courte apparition. L’absence fait œuvre. C’est dans cette interstice que les deux artistes questionnent leur rapport à la mémoire et tentent de reconstruire leur histoire intime.

Un passage surgit entre deux temporalités.

Insaisissable dans sa forme et indéfinie dans sa durée, il s’échappe aussitôt. Seulement quelque traces témoignent de sa courte apparition. L’absence fait œuvre.

C’est dans cette interstice que les deux artistes questionnent leur rapport à la mémoire et tentent de reconstruire leur histoire intime….” Le travail de Yiyao Xu est basé sur une transformation de ses expériences personnelles. Elle s’intéresse souvent aux événements qui se déroulent dans les espaces publics et essaie d’établir des liens avec la société actuelle.

Elle mène une recherche critique sur la notion d’exotisme et sur les formes de mémoires hybrides crées par les migrations de personnes et leurs impacts sur la ville et ses lieux de vie. Entre domestique et publique, son champ d’investigation est la société contemporaine. Ce théâtre de la mémoire quotidien est un terrain de recherche qui donne lieu à une production de photographies, de films et de récits, à partir d’entretiens et déambulations urbaines.

Entre citoyens et habitants, les personnes qu’elle interroge décrivent une situation qui est commune à tous. Un contexte de migrations permanentes, car elles sont marquées par la collision entre des époques et des territoires différents. “…”C’est autour de la mémoire intime et historique que Barbora Krizova construit son travail. Les souvenirs personnels, évoquant l’oubli, sont des témoins de ces divers types de transformation. C’est à travers l’absence que le récit retrouve un nouveau départ.”

La Galerie du CROUS de Paris 11 rue des Beaux-arts Paris 75006

Contact : 0140515788 galerie@crous-paris.fr https://www.facebook.com/events/382612146937317 https://www.facebook.com/events/382612146937317

Art contemporain;Cinéma;Photo

Date complète :

2022-03-17T11:00:00+01:00_2022-03-17T19:00:00+01:00;2022-03-17T18:00:00+01:00_2022-03-17T21:00:00+01:00;2022-03-18T11:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T11:00:00+01:00_2022-03-19T19:00:00+01:00

©Galerie du Crous