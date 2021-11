EXPOSITION A « LA FEUILLE » AU LANDREAU Le Landreau, 3 décembre 2021, Le Landreau.

2021-12-03 – 2021-12-23

Espace de culture et d’exposition au Landreau « La Feuille » vous ouvre ses portes à la découverte de onze artistes qui y exposent leurs créations « La feuille » est ouverte les Vendredis 3, 10 et 17 Décembre de 16h à 19h ///Les samedis 4, 11,18 Décembre de 15h à 19h et les Dimanches 5, 12, 19 Décembre de 15h à 19h également. Ouverture exceptionnelle les Lundi 20, Mardi 21, Mercredi 22 et Jeudi 23 Décembre de 15hà 19h./// Le week-end du 18 et 19 Décembre il y aura des animations particulières proposées par l’association Cara’Bella du Landreau et l’association Kraken de Clisson///

Le vernissage est prévu le Vendredi 3 Décembre à 18h.///

Organisée par l’association « Les Baronneurs »///

Entrée libre

https://www.facebook.com/LesBaronneurs

Le Landreau

