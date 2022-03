Exposition A la découverte des Dinosaures Val-de-Scie, 10 avril 2022, Val-de-Scie.

Exposition A la découverte des Dinosaures Rue Georges Pompidou Gymnase Val-de-Scie

2022-04-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-10 18:30:00 18:30:00 Rue Georges Pompidou Gymnase

Val-de-Scie Seine-Maritime Val-de-Scie

A travers un parcours intérieur partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps.

Découvrez de nombreuses animations avec des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature, une expérience de réalité virtuelle unique et un parcours encore plus immersif avec une projection vidéo.

Laissez-vous impressionner par les rugissements du brachiosaure ou du célèbre Tyrannosaure !

Venez découvrir :

– Une vingtaine de dinosaures présents dont certains robotisés

– Projection sur grand écran.

– Fouille archéologique

– Casque virtuel

– Cadeaux souvenirs

contact.dinosaures@gmail.com +33 6 99 86 78 98 https://a-la-decouverte-des-dinosaures.com/

