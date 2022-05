EXPOSITION A LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES SAUVAGES, 3 mai 2022, .

EXPOSITION A LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES SAUVAGES

2022-05-03 – 2022-05-03

À LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES SAUVAGES, REINES DE LA POLLINISATION ET BUTINEUSES MÉCONNUES

Expostion élaborée à partir de photos faites par Isabelle Avisse, ex-apicultrice et entomologiste amatrice passionnée par les abeilles mellifères et sauvages.

Généralités sur les abeilles sauvages du monde : spécificités morphologiques, de mœurs et d’habitats ; rôle dans les écosystèmes ; raisons et conséquences de leur déclin généralisé ; ce que chacun peut faire à son échelle pour soutenir leurs communautés et populations. Et le détail des 6 familles d’abeilles sauvages présentes en France et en Europe, mais aussi ailleurs sur le globe.

Exposition visible pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque :

mardi : 14h – 18h30

mercredi : 10h – 12h30 et 14h – 18h30

vendredi : 14h – 18h30

samedi : 9h30 – 12h30 et 14h – 17h

Renseignements :

Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17

E.mail : bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

