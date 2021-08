Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Exposition – A la découverte de notre patrimoine, Ludoxie, La vie d’une femme au Plessix-Balisson Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Témoignages des femmes de plus de 80 ans vivant au Plessix-Balisson, une exposition en plein air retracera sur un siècle l’évolution d’un village en milieu rural. Vie des fermes de bourg, âge d’or des petits commerçants, exode rural, boom du tourisme… L’occasion de découvrir une partie de l’histoire du plus petit village breton à travers les anecdotes de femmes qui ont vu leurs places et leurs rôles changer dans la société. Une exposition made in Beaussais, illustrée par la talentueuse auteure de bande-dessinée Laetitia Rouxel. Gratuit. Du vendredi 13 au dimanche 5 septembre 2021 – Jardin de l’église Saint Pétrock Trégon mairie@beaussais.fr +33 2 96 82 60 60 http://www.beaussais-sur-mer.bzh/?fbclid=IwAR0rR5RJ9BYGMIO9w9El1neIfwViKSA1GLKNhF8aPKOrf3JGpmoAU4vQMQg Témoignages des femmes de plus de 80 ans vivant au Plessix-Balisson, une exposition en plein air retracera sur un siècle l’évolution d’un village en milieu rural. Vie des fermes de bourg, âge d’or des petits commerçants, exode rural, boom du tourisme… L’occasion de découvrir une partie de l’histoire du plus petit village breton à travers les anecdotes de femmes qui ont vu leurs places et leurs rôles changer dans la société. Une exposition made in Beaussais, illustrée par la talentueuse auteure de bande-dessinée Laetitia Rouxel. Gratuit. Du vendredi 13 au dimanche 5 septembre 2021 – Jardin de l’église Saint Pétrock Trégon dernière mise à jour : 2021-08-06 par

