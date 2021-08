Saint-Sornin Tour de Broue Charente-Maritime, Saint-Sornin Exposition « À la découverte de l’ancien royaume de l’or blanc » Tour de Broue Saint-Sornin Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Venez découvrir librement ce site doté d’une histoire riche. L’exposition retrace l’histoire du golfe de Saintonge, jadis site salicole prestigieux, aujourd’hui marais de Brouage. Cette exposition retrace l’histoire du golfe de Saintonge et présente les découvertes trouvées lors des sondages réalisés dans le cadre des campagnes de fouilles archéologiques.

Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir librement ce site doté d’une histoire riche. L’exposition retrace l’histoire du golfe de Saintonge, jadis site salicole prestigieux, aujourd’hui marais de Brouage. Tour de Broue 8 place Urbain-Lavoie, 17600 Saint-Sornin Saint-Sornin Charente-Maritime

