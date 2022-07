EXPOSITION À LA CRYPTE SAINTE EUGÉNIE : YAHNE LE TOUMELIN Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

EXPOSITION À LA CRYPTE SAINTE EUGÉNIE : YAHNE LE TOUMELIN Biarritz, 10 septembre 2022, Biarritz. EXPOSITION À LA CRYPTE SAINTE EUGÉNIE : YAHNE LE TOUMELIN

Crypte Sainte Eugénie Place Sainte-Eugénie Biarritz Pyrénées-Atlantiques Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie

2022-09-10 14:30:00 – 2022-10-16 19:00:00

Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques La Crypte Sainte-Eugénie à Biarritz accueille l’exposition “Le Piéton de Paris, Mère de l’Abstraction” , de l’artiste française Yahne Le Toumelin.

La rétrospective de Biarritz offre à travers une cinquantaine d’œuvres un panorama saisissant des diverses périodes et techniques de cette artiste majeure du XXe siècle, un piéton de Paris redouté par les galeristes et artistes. La Crypte Sainte-Eugénie à Biarritz accueille l’exposition “Le Piéton de Paris, Mère de l’Abstraction” , de l’artiste française Yahne Le Toumelin.

La rétrospective de Biarritz offre à travers une cinquantaine d’œuvres un panorama saisissant des diverses périodes et techniques de cette artiste majeure du XXe siècle, un piéton de Paris redouté par les galeristes et artistes. +33 5 59 41 57 53 La Crypte Sainte-Eugénie à Biarritz accueille l’exposition “Le Piéton de Paris, Mère de l’Abstraction” , de l’artiste française Yahne Le Toumelin.

La rétrospective de Biarritz offre à travers une cinquantaine d’œuvres un panorama saisissant des diverses périodes et techniques de cette artiste majeure du XXe siècle, un piéton de Paris redouté par les galeristes et artistes. Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Biarritz Pyrénées-Atlantiques Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Ville Biarritz lieuville Place Sainte-Eugénie Crypte Sainte Eugénie Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

EXPOSITION À LA CRYPTE SAINTE EUGÉNIE : YAHNE LE TOUMELIN Biarritz 2022-09-10 was last modified: by EXPOSITION À LA CRYPTE SAINTE EUGÉNIE : YAHNE LE TOUMELIN Biarritz Biarritz 10 septembre 2022 Crypte Sainte-Eugénie Place Sainte-Eugénie Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques