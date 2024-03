Exposition A la conquête des montagnes d’Albanie Théâtre Le Normandy Le Havre, mercredi 15 mai 2024.

Piero Ghiglione 1940 • A la conquête des montagnes d’Albanie

En 1940, Piero Ghiglione, alpiniste chevronné, entreprend une campagne d’exploration des montagnes d’Albanie. Certains sommets étaient déjà connus, mais de nombreux autres ont été conquis par lui pour la première fois. Dans son ouvrage, Montagne d’Albania, publié à Tirana en 1941, Il les décrit méticuleusement dressant un inventaire à jour inégalé. Le livre est illustré de 60 photographies réalisées par Piero Ghiglione lui-même. Une version en albanais, Malet e Shqipnis sera publiée également.

Comme l’a écrit Franco Tagliarini, directeur d’Albanian News Dans chacune de ces pages, vibre un battement profond d’humanité. Chaque vallée révèle un chant de berger, chaque pic revit sa légende faite de chair et de sang, de sorte que lorsque vous refermez son livre, autour de vous résonne la gloire de l’espace et du silence mais c’est aussi l’âme de l’homme affinée et purifiée par le vent des millénaires, par la blancheur éternelle des neiges.

Exposition réalisée par l’association Ecrits de lumière (Loïc Chauvin, Grégor Marchal, Christian Raby). L’association travaille depuis 1990 sur la photographie albanaise. En 1995, elle a publié un livre consacré à la dynastie des Marubi, le premier ouvrage consacré à la photographie albanaise.

Début : 2024-05-15 16:00:00

fin : 2024-06-15 18:00:00

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

