Exposition à la chapelle Saint-Sébastien – Sculptures et peintures 2021-06-21 – 2021-06-27 Chemin de Saint-sébastien Chemin de Saint-Sébastien

Fouesnant Finistère

Fouesnant Finistère L’association St Sébastien organise diverses expositions de peinture, sculpture et photographie du 7 juin au 19 septembre 2021

L'association St Sébastien organise diverses expositions de peinture, sculpture et photographie du 7 juin au 19 septembre 2021

Exposition des sculptures de Emmanuel BAZIN et des peintures de Monique GUEVEL Ce sera aussi l'occasion pour ceux qui ne les ont pas encore découverts de visiter chapelle et petit penty restauré. laurencemarie62@gmail.com +33 2 98 56 54 77

Exposition des sculptures de Emmanuel BAZIN et des peintures de Monique GUEVEL Ce sera aussi l’occasion pour ceux qui ne les ont pas encore découverts de visiter chapelle et petit penty restauré.

