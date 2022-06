Exposition à la chapelle Saint-Jacques

Exposition à la chapelle Saint-Jacques, 4 août 2022, . Exposition à la chapelle Saint-Jacques

2022-08-04 – 2022-08-16 Plus de 20 exposants :

– Peinture

– Sculpture

– Photographie

– Poterie

– Art floral

– Bougies

– Œufs brodés

– Bijoux

– Coquillages

– Ecriture

– Le verre sous toutes ses formes Ouvert à tous, gratuit. Plus de 20 exposants :

– Peinture

– Sculpture

– Photographie

– Poterie

– Art floral

– Bougies

– Œufs brodés

– Bijoux

– Coquillages

– Ecriture

– Le verre sous toutes ses formes Ouvert à tous, gratuit. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville