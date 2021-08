Thouars Centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc Deux-Sèvres, Thouars Exposition à la chapelle Jeanne d’Arc Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc Gratuit. Exposition visible jusqu’au 14 novembre.

Venez découvrir l’exposition RETOUR ALÉATOIRE de l’artiste Dominique Marchès. Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc Rue du Jeu de Paume, 79100 Thouars Thouars Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

