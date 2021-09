Taulignan Taulignan Drôme, Taulignan Exposition à la chapelle du Pradou Taulignan Taulignan Catégories d’évènement: Drôme

Exposition à la chapelle du Pradou Taulignan, 10 septembre 2021, Taulignan. Exposition à la chapelle du Pradou 2021-09-10 – 2021-09-12 Place Pradou Chapelle du Pradou

Taulignan Drôme Une exposition pour découvrir l’eau à Taulignan, mais aussi un diaporama sur les vêtements sacerdotaux, ainsi que des posterss de parchemins anciens restaurés. lesonzetours@gmail.com http://lesonzetours.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Lieu Taulignan Adresse Place Pradou Chapelle du Pradou Ville Taulignan