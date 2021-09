Exposition à la Chapelle de l’Hôtel de Ville Vesoul, 18 septembre 2021, Vesoul.

Exposition à la Chapelle de l’Hôtel de Ville 2021-09-18 – 2021-10-24 Chapelle de l’Hôtel de Ville de Vesoul 58 Rue Paul Morel

Vesoul Haute-Saône

EUR “Nature, Lumière, Harmonie, quelques instants de sérénité”

L’artiste, Eric Petit, vit et travaille à Quincey, il pratique la peinture, mais également le collage et des impressions numériques. Il vous propose son univers onirique et surréaliste, qui peut rappeler les paysages de Max Ernst ou la peinture symboliste, tout en y mêlant des décors familiers, comme par exemple le Jardin Anglais.

+33 3 84 78 64 00

“Nature, Lumière, Harmonie, quelques instants de sérénité”

L’artiste, Eric Petit, vit et travaille à Quincey, il pratique la peinture, mais également le collage et des impressions numériques. Il vous propose son univers onirique et surréaliste, qui peut rappeler les paysages de Max Ernst ou la peinture symboliste, tout en y mêlant des décors familiers, comme par exemple le Jardin Anglais.

dernière mise à jour : 2021-09-09 par