2022-04-16 10:00:00 – 2022-06-30 18:00:00

Exposition à la Caverne du Dragon : "Le tunnel de Winterberg, de l'ombre à la lumière"

2022-04-16 10:00:00 – 2022-06-30 18:00:00

Oulches-la-Vallée-Foulon, Aisne

Cette expo, organisée à l'occasion du 105e anniversaire des offensives d'avril-mai 1917, présentera les témoignages et les divers objets trouvés lors des fouilles menées sur ce site de Craonne par le Volksbund Kriegsbräberfürsorge… RV au Centre d'Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon chaque jour à leurs horaires d'ouverture !

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 http://www.chemindesdames.fr/

Archives départementales de l'Aisne / FRAD002_2Fi_Craonne_00014

