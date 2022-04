Exposition À Fleur de Flots Caen, 22 avril 2022, Caen.

Exposition À Fleur de Flots Campus des Transitions 10 Rue Pasteur Caen

2022-04-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-29 00:00:00 00:00:00 Campus des Transitions 10 Rue Pasteur

Caen Calvados

Venez découvrir les travaux des étudiants du Campus des Transitions !

Le territoire de Carentan-les-Marais est un espace riche d’une population attachée à son territoire, à son caractère unique entre mer et marais, territoire cependant vulnérable, exposé et sensible aux risques climatiques. Après trois mois de recherche à partir de données scientifiques et de terrain, et grâce aux nombreux éléments d’enquête récoltés, nous avons ainsi réalisé une exposition rassemblant les œuvres réalisées par les étudiants.

Venez découvrir les travaux des étudiants du Campus des Transitions !

Le territoire de Carentan-les-Marais est un espace riche d’une population attachée à son territoire, à son caractère unique entre mer et marais, territoire cependant…

louise.bideau@etudiant.sciencespo-rennes.fr +33 6 67 53 34 28 https://www.pepinieretransitions.com/

Venez découvrir les travaux des étudiants du Campus des Transitions !

Le territoire de Carentan-les-Marais est un espace riche d’une population attachée à son territoire, à son caractère unique entre mer et marais, territoire cependant vulnérable, exposé et sensible aux risques climatiques. Après trois mois de recherche à partir de données scientifiques et de terrain, et grâce aux nombreux éléments d’enquête récoltés, nous avons ainsi réalisé une exposition rassemblant les œuvres réalisées par les étudiants.

Campus des Transitions 10 Rue Pasteur Caen

dernière mise à jour : 2022-04-14 par