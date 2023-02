Exposition A drop of code Galerie Data Paris Catégories d’Évènement: île de France

Exposition A drop of code Galerie Data, 12 janvier 2023, Paris. Du jeudi 12 janvier 2023 au samedi 18 février 2023 :

vendredi, samedi

de 14h00 à 20h00

mercredi, jeudi

de 14h00 à 18h00

. gratuit

Les écrans de pixels et les surfaces d’encres sont les miroirs qui donnent accès au contenu de l’image. Cette exposition explore la nature de l’image numérique via le thème de l’eau. Que se cache-t-il sous ces surfaces superficielles? Peut-on parler de matière numérique ? Les formes visibles ici ne sont maintenues que par des systèmes, des processus ou des algorithmes. Ivan Murit utilise des algorithmes et des modèles nés de l’observation de phénomènes biologiques pour réaliser ses oeuvres. Dans l’exposition sont mises en rapport des photos d’éléments naturels, avec des images générées uniquement à partir de code. Galerie Data 26, boulevard Jules Ferry 75011 Paris Contact : https://www.instagram.com/galeriedata/ https://www.facebook.com/galeriedata https://www.facebook.com/galeriedata https://www.galeriedata.com/

