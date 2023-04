Exposition A demi mot Agapé Hub, 27 avril 2023, Meslay.

Du jeudi 27 avril 2023 au vendredi 12 mai 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Ne dire mot ? Vraiment ? Dire la moitié d’un seul alors ? “A demi-mot” est une exposition chuchotante qui se transforme en un bavardage explosif de couleurs et de formes indistinctes. Les abstractions lyriques de Valérie Tay et Céline Weber sont très loquaces et pourtant rien ne semble dire mot.

Les abstractions lyriques de Valérie Tay et Céline Weber sont très loquaces et pourtant rien ne semble dire mot. Que des bruits, des tourbillons vrombissants, des tintements qui s’entrechoquent. D’ailleurs “mot” provient du latin muttum “grognement, son” dérivé de l’onomatopée “mutmut” : “murmure, son à peine distinct”.

Doit-on pour autant fermer les yeux, regarder avec les oreilles, comme on touche avec les yeux, ces peintures lyriques qui ne parlent qu’au cœur ? Que dire quand le motif sans frontière est un but en soi ? Que décrire quand on ne sait pas vraiment ce qu’on voit ? Autant se laisser transporter par une expérience des plus méditatives… Nous risquerons juste d’entendre au fond de nous des voix qui ne sont pas entendues dans le brouhaha de la vie. Et laissons surgir du plus profond de nous des réactions spontanées qui n’ont souvent pas leur place.

Agapé Hub 50 rue Meslay 75003 Meslay

Contact : https://www.agapehub.fr contact@agapehub.fr https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.instagram.com/agape_hub_paris

©agapehub Exposition A demi mot