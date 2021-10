Exposition à Craonne : “Photographies inédites de Daniel Métayer” Craonne, 6 novembre 2021, Craonne.

Originaire de Maine-et-Loire et appelé sous les drapeaux durant la Première Guerre, le brancardier Daniel Métayer était également photographe et ramena du conflit plus de 600 clichés, témoignage incroyable sur l’offensive Nivelle de 1917…

RV en mairie de Craonne le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h !

+33 3 23 22 47 84

