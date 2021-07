Exposition; À corps et à cris Galerie du Génie de la Bastille, 24 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 24 au 29 août 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 20h

gratuit

À corps et à cri est une exposition collective de six artistes sur le thème de l’expression du corps dans tout ses états.

Les artistes en charge de l’association DF Project vont confronter leurs univers et ainsi donner à voir ce qui les réunis au-delà de leur singularité en tant que plasticiens. Contraste des origines et des générations, des médias et des inspirations, ces artistes aux parcours aussi éclectiques qu’on puisse l’imaginer se sont réunis autour de leur vision de la figuration comme vecteur intemporel d’expression artistique. Leur approche contemporaine d’un sujet éternel qu’est la représentation du corps, des corps, de la figure humaine et animale comme véhicules des émotions et des sensations.

Faire surgir spontanément les émotions dans le coeur des spectateurs, tel est l’objectif commun de ces artistes. Leurs techniques pour ce faire varient profondément, parfois chaude et délicates, parfois froides et cassantes, leurs palettes vous révèlent les parts d’ombres et de lumières de chaque artiste. Ronnie Jiang fait se côtoyer personnages réalistes et de cartoons pour mettre en exergue la dualité et les contradictions du monde d’aujourd’hui. La sobriété de la chair chahutée par la flamboyance des couleurs, la fragilité humaine contre les rapports de domination et la violence. Emily Helstroffer est une observatrice implacable, elle dépeint avec sensualité et douceur les thématiques qui la touche, même les thématiques empreintes de dureté sont rendues attachantes de par la poésie qu’elle attache à chacune de ses toiles. Dominique Laude quant à lui perce les mystères de la figuration par son étude vorace de l’anatomie humaine. Ses travaux d’une force pénétrante sont prétextes à l’affrontement d’idées, à l’exaltation des désirs, ils montrent l’homme sous sa vraie nature sauvage: seul, fragile et fou. Art-Now s’illustre par ses créations digitales en hommage aux grands maîtres de la peinture, son approche résolument avant-gardiste nous amène à voir ces oeuvres éternelles d’une façon totalement différente et interroge notre rapport à la perception visuelle en elle- même. Jérôme Royer aborde la question du corps dans une approche littérale, adepte des pratiques sportives et méditatives il travaille ses peintures dans un corps à corps où le mouvement et la spontanéité sont les maîtres mots. Ses travaux d’une grande expressivité lui ont valu une belle réputation à l’international. Enfin Adrien Conrad s’inspire du néo-expressionnisme et de la pop-culture pour créer des tableaux qui se veulent à la fois puissants et ornementaux, accessible au plus grand nombre mais plus particulièrement à ceux qui apprécient une longue promenade dans un cimetière anglais par une belle journée d’automne.

Le rapport au corps, le leur, celui d’autrui, ce qui l’habite, ce qu’il dit du monde, tel est l’enjeu de cette collaboration que nous vous proposons aujourd’hui.

Galerie du Génie de la Bastille 126 rue de Charonne Paris 75011

9 : Charonne (125m) 9 : Rue des Boulets (358m)



Contact : https://www.facebook.com/events/1782307675310629

A corps et à cris