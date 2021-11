EXPOSITION – À CONTRE SENS DE JEAN MARC LAMBLOT Béziers, 5 novembre 2021, Béziers.

EXPOSITION – À CONTRE SENS DE JEAN MARC LAMBLOT Béziers

2021-11-05 14:00:00 – 2021-11-05 18:00:00

Béziers Hérault

La Maison Relin reçoit l’exposition “À contre-sens” de l’artiste Jean Marc Lamblot.

Cette série de sculptures et de peintures s’articulent autour du thème des traces urbaines et du langage. L’artiste s’intéresse au langage parlé ou écrit mais aussi à celui des codes, des signes et signaux qui nous rassurent, nous guident, nous contrôlent et organisent nos paysages urbains. Il mélange les matières, les superpose, les recouvre ou les efface en partie pour créer de nouveaux sens, de nouvelles sensations, de nouvelles perspectives…

Entrée libre et sur RDV en dehors des heures d’ouvertures.

La Maison Relin reçoit l’exposition “À contre-sens” de l’artiste Jean Marc Lamblot. L’artiste expose une série de peintures et de sculptures sur le thème des traces urbaines et du langage. Entrée libre et sur RDV en dehors des heures d’ouverture.

+33 6 52 41 51 95

La Maison Relin reçoit l’exposition “À contre-sens” de l’artiste Jean Marc Lamblot.

Cette série de sculptures et de peintures s’articulent autour du thème des traces urbaines et du langage. L’artiste s’intéresse au langage parlé ou écrit mais aussi à celui des codes, des signes et signaux qui nous rassurent, nous guident, nous contrôlent et organisent nos paysages urbains. Il mélange les matières, les superpose, les recouvre ou les efface en partie pour créer de nouveaux sens, de nouvelles sensations, de nouvelles perspectives…

Entrée libre et sur RDV en dehors des heures d’ouvertures.

Jean Marc Lamblot

Béziers

dernière mise à jour : 2021-10-16 par