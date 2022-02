Exposition “A Coney Island in my eyes” Moëlan-sur-Mer, 5 mars 2022, Moëlan-sur-Mer.

Exposition “A Coney Island in my eyes” Rue Pont Ar Laer Médiathèque Moëlan-sur-Mer

2022-03-05 – 2022-03-31 Rue Pont Ar Laer Médiathèque

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

LAURENT DOUCET

Autour de l’exposition « A Coney Island In My Eyes »

« A Coney Island in my eyes » est fruit d’une collaboration entre le photographe Philippe Fontalba et le poète Laurent Doucet. Il s’agit d’un regard croisé abordant la plage mythique de New York située dans un quartier populaire méconnu de l’ex-

trème sud de Brooklyn. C’est un des leux les plus poétiques de la pop culture américaine, entre freak show et surréalisme. Laurent Doucet s’est rendu à Coney Island aux Etats-Unis sur les lieux ayant inspiré le titre de l’un des plus fameux recueils du dernier grand poète et libraire de la Beat Generation Lawrence Ferlinghetti. Présentation de l’exposition par Laurent Doucet.

Exposition visible:

Mardi:10H-13H/16H-18H

Mercredi:10H-12H/14H30-18H

Jeudi: 16H-18H

Vendredi : 16H-19H

Samedi : 11H-18H

Dimanche : 15H-18H

dernière mise à jour : 2022-02-24 par