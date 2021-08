Auvillar Office de tourisme des Deux Rives Auvillar, Tarn-et-Garonne Exposition “À Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques” Office de tourisme des Deux Rives Auvillar Catégories d’évènement: Auvillar

À l’occasion de l’année jubilaire 2021, les éditions Salvator publient « A Compostelle, Hommages au chemin de Saint-Jacques.» 34 personnalités ayant effectué ce pèlerinage, ou l’ayant évoqué dans une œuvre artistique (livre, film, théâtre, etc.), partagent avec enthousiasme ce que cette expérience leur a apporté. Cette exposition réalisée en partenariat avec l’Agence des chemins de Compostelle est présentée dans la salle d’exposition de l’office de tourisme des Deux Rives à Auvillar du 3 mai au 15 octobre. Une trentaine de clichés photographiques illustreront les propos de cet ouvrage.. Entrée gratuite, aux horaires d’ouverture de l’Office Exposition d’une trentaine de clichés photographiques. Office de tourisme des Deux Rives 82340 Auvillar Auvillar Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

