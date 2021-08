Béziers Scène de Bayssan Béziers, Hérault Exposition “À Ciel Ouvert” Scène de Bayssan Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Exposition "À Ciel Ouvert"

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Scène de Bayssan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Scène de Bayssan

Répartis dans le domaine de Bayssan, les artistes célèbrent la puissance vitale sous toutes ses formes : Land Art, photographie, scultpures… Depuis le 8 mai, ces oeuvres mêlant formats, genres et matières sont installées au coeur du domaine de Bayssan. Pour les Journées du patrimoine 2021, la Scène de Bayssan propose une rencontre avec les artistes afin d’échanger avec eux. Venez découvrir : * “A bras le corps” d’Eve Laroche-Joubert * “Hérault, paysages en scène(s)” de Jean-Claude Martinez * “Scène aquatique au port du Chichoulet, le festin du poulpe” de Yannick Robert * “Origine” de Céline Pialot * Ainsi que toutes les oeuvres des différentes éditions de la résidence et des Symposiums Internationaux de Sculptures sur Marbre.

Entrée libre

