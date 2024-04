Exposition à Champtoceaux Marina Gaboriau Yves Gloaguen Thomas de la Pinta Champtoceaux Orée d’Anjou, samedi 22 juin 2024.

Exposition à Champtoceaux Marina Gaboriau Yves Gloaguen Thomas de la Pinta Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Exposition artistique mélant peinture et gravure. De l’art et de l’air pur à 30 min de Nantes seulement.

MARINA GABORIAU

Entre intimité et humour, la série de tableaux reliefs intitulée Les Madames exprime les

émotions de l’artiste. L’univers marin et organique fascine dans ses couleurs, ses formes et

ses détails infinis. Elle s’inspire du rapport à l’espace et de la représentation des estampes

japonaises illustrant parfois ses créations d’un texte ou laissant libre cours à l’imagination.

YVES GLOAGUEN

Son travail de gravure s’inspire de la présence des traces , des empreintes , ces

éléments organiques qui construisent nos paysages, nos vies. Il met en scène la transparence

et le mouvement aérien de tissus suspendus, imprimés à partir de plaques de lino au M.A.I,

Musée-Atelier de l’Imprimerie de Nantes.

THOMAS DE LA PINTA

Mordre, creuser, brûler d’abord, puis plonger dans un bain d’acide. Décapée, encrée,

essuyée et pressée… la plaque torturée, dans tous les sens, révèle enfin l’imprimé si fin,

unique et délicat. Ses gravures sont réalisées en deux techniques de taille douce : le vernis

mou puis l’aquatinte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

Champtoceaux 1 Place du Chanoine Bricard

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire exposition.champtoceaux@oreedanjou.fr

