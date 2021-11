Bourg Bourg Bourg, Gironde Exposition à Bourg Bourg Bourg Catégories d’évènement: Bourg

Gironde

Exposition à Bourg Bourg, 1 décembre 2021, Bourg. Exposition à Bourg Place de la Libération Hôtel de la Jurade Bourg

2021-12-01 – 2021-12-31 Place de la Libération Hôtel de la Jurade

Bourg Gironde Bourg EUR Le syndicat d’initiative vous propose son vide atelier annuel jusqu’à fin décembre à l’hôtel de la Jurade. Vous y trouverez des tableaux de différents artistes, objets d’arts/bijoux.

Les horaires sont les mêmes que l’ot + permanence le dimanche matin de 10h00 à 12h30. Le syndicat d’initiative vous propose son vide atelier annuel jusqu’à fin décembre à l’hôtel de la Jurade. Vous y trouverez des tableaux de différents artistes, objets d’arts/bijoux.

Les horaires sont les mêmes que l’ot + permanence le dimanche matin de 10h00 à 12h30. +33 5 57 68 31 76 Le syndicat d’initiative vous propose son vide atelier annuel jusqu’à fin décembre à l’hôtel de la Jurade. Vous y trouverez des tableaux de différents artistes, objets d’arts/bijoux.

Les horaires sont les mêmes que l’ot + permanence le dimanche matin de 10h00 à 12h30. Syndicat d’Initiative

Place de la Libération Hôtel de la Jurade Bourg

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg, Gironde Autres Lieu Bourg Adresse Place de la Libération Hôtel de la Jurade Ville Bourg lieuville Place de la Libération Hôtel de la Jurade Bourg