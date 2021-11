Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin, Soultz-Haut-Rhin Exposition A.B.C…. Robots, jeux et jouets de l’espace à la Nef des jouets Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultz-Haut-Rhin

Exposition A.B.C…. Robots, jeux et jouets de l’espace à la Nef des jouets Soultz-Haut-Rhin, 19 mai 2021, Soultz-Haut-Rhin. Exposition A.B.C…. Robots, jeux et jouets de l’espace à la Nef des jouets Soultz-Haut-Rhin

2021-05-19 – 2021-12-23

Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin EUR La Nef des Jouets ressemble à un musée, abrite une superbe collection sur trois étages, mais est plus qu’un musée. C’est un véritable espace de vie, de souvenirs et d’émotions, pour retrouver l’enfant qui sommeille en chacun de nous. A.B.C…. Robots, jeux et jouets de l’espace +33 3 89 74 30 92 La Nef des Jouets ressemble à un musée, abrite une superbe collection sur trois étages, mais est plus qu’un musée. C’est un véritable espace de vie, de souvenirs et d’émotions, pour retrouver l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Soultz-Haut-Rhin

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Soultz-Haut-Rhin Autres Lieu Soultz-Haut-Rhin Adresse Ville Soultz-Haut-Rhin lieuville Soultz-Haut-Rhin