Exposition 9 créatrices Moulin de la Vapeur,Espace Charles Pensée 127 rue Marcel Belot,45160 Olivet, 14 décembre 2021, Olivet. Exposition 9 créatrices

du mardi 14 décembre au dimanche 19 décembre à Moulin de la Vapeur, Espace Charles Pensée 127 rue Marcel Belot, 45160 Olivet

Exposition-vente de mosaïques, céramiques, porcelaines, chapeaux, objets en bois, lampes, cartonnage, bijoux, nacre et perles de Tahiti, poupées en pâte fimo, coutures, broderies… De 14h à 19h (10h le week-end). Espace Ch. Pensée, Moulin de la Vapeu

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T19:00:00

