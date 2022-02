EXPOSITION 8 MARS – ALLONES CÉLÈBRE DES FEMMES ENGAGÉES Allonnes Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

EXPOSITION 8 MARS – ALLONES CÉLÈBRE DES FEMMES ENGAGÉES Allonnes, 8 mars 2022, Allonnes. EXPOSITION 8 MARS – ALLONES CÉLÈBRE DES FEMMES ENGAGÉES Maison des arts Paul Fort 18 Rue Georges Bizet Allonnes

2022-03-08 18:00:00 – 2022-03-31 18:00:00

A l'occasion de la journée Internationale des droits des femmes le 8 mars, découvrez l'exposition Allonnes célèbres des Femmes engagées et apprenez à mieux connaître ces quinze femmes que la ville honore au travers des noms de bâtiments, salles, rues… D'Olympes de Gouges à Gisèle Halimi

+33 6 75 19 30 24

