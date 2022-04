Exposition / 7 montagnes et 7 océans – Rada Akbar en dialogue avec Laurie Anderson Catégorie d’évènement: île de France

Exposition / 7 montagnes et 7 océans – Rada Akbar en dialogue avec Laurie Anderson, 7 avril 2022, . Rada Akbar et l’artiste Laurie Anderson entament une collaboration unique. Traversant la relation entre femmes et pouvoir, elles viennent honorer les femmes afghanes, ces pionnières qui ont su, selon le dicton afghan, « gravir 7 montagnes et traverser 7 océans ».

gratuit Exposition / 7 montagnes et 7 océans – Rada Akbar en dialogue avec Laurie Anderson – Commissariat : Aline Pujo Rada Akbar est une activiste et artiste afghane qui utilise son art pour dénoncer la misogynie et l’oppression. Son œuvre présente le plus souvent des photographies et des performances filmées. En 2021, elle reçoit plusieurs prix prestigieux de pays européens (Pays-Bas, Espagne, Grande-Bretagne). Elle est accueillie en France à la suite de la prise de Kaboul par les talibans en août 2021. Depuis 2019, chaque 8 mars, Rada Akbar célèbre la journée internationale des droits de la femme avec un projet intitulé Superwomen. Ce dernier honore des femmes afghanes, pionnières, qui ont su, selon le dicton afghan, « gravir 7 montagnes et traverser 7 océans ». La mémoire de chacune de ces femmes y est illustrée par une robe, évocation emblématique de leurs histoires. Poursuivant ce projet pour 2022, Rada Akbar débute une collaboration avec la musicienne et artiste expérimentale, Laurie Anderson à l’occasion d’une conversation en visioconférence organisée par le Hirshhorn Museum (USA). Elles proposent de s’associer afin de présenter une dizaine de « Superwomen ». La fabrique de ce projet est ici dévoilée comme un atelier ouvert aux regards extérieurs. Un moment de connivence entre le public et un processus de création à l’œuvre. – Aline Pujo Rada Akbar (Afghanistan, 1988) est en résidence par le biais du programme d’accueil d’artistes afghans de la Cité internationale des arts. Contact : http://www.citedesartsparis.fr 0142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.twitter.com/citedesarts https://www.citedesartsparis.net/programmation/rada-akbar–7-montagnes-et-7-oceans

