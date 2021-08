Vannes-le-Châtel CERFAV - Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Meurthe-et-Moselle, Vannes-le-Châtel Exposition : « 7 femmes » CERFAV – Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Vannes-le-Châtel Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### Découvrez l’exposition « 7 femmes » à la Galerie-Atelier du CERFAV durant laquelle vous pourrez découvrir les créations métiers d’art des diplômées Concepteur-Créateurs (promotion 2021) et du Gip. Plusieurs exposants seront présents dont : – Aline Laroche, l’Ogre de la Fabrique, qui donnera des démonstrations de travail du verre au chalumeau (samedi 14h à 18h). – Laëtitia Bontems, artiste verrier et sculptrice, qui s’exprimera en pâte de verre (dimanche 14h à 18h). Les concepteurs-créateurs du CERFAV exposants : Laëtitia Bontems (artiste verrier, concepteur créateur), Marion Bui (vannière, concepteur créateur), Aline Laroche (artiste verrier, concepteur créateur), Adélie Payen (artiste verrier, concepteur créateur), Laura Pierson (artiste verrier, concepteur créateur), Laure Prin (ébéniste, concepteur créateur), Maya Thomas (artiste verrier, concepteur créateur). Ainsi que les élèves du GIP.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

