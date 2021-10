Montivilliers Montivilliers Montivilliers, Seine-Maritime Exposition : 64ème salon des Amis des Arts Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Montivilliers Seine-Maritime Pour leur 64ème salon qui devait se tenir en 2020, les Amis des Arts avaient choisi le thème VOYAGES comme fil conducteur de leur exposition annuelle au sein du réfectoire de l’abbaye de Montivilliers. Cruauté du moment, c’est le confinement qui a prévalu : pas d’exposition de voyages… 2021 suscite un nouvel espoir et les peintres de l’association vous invitent à les suivre à travers des œuvres évocatrices de contrées proches ou lointaines, toujours empreintes de poésie, de rêve et de couleurs. Le public fidèle sera au rendez-vous du Voyage, nous n’en doutons pas ! Du 20 novembre au 9 janvier, dans le réfectoire de l’Abbaye de Montivilliers.

abbaye@ville-montivilliers.fr +33 2 35 30 96 66 https://amisdesartsmontivilliers.jimdo.com/

