Exposition (57) Mnémosyne – Communauté·s du Futur au 6b Le 6b, 13 octobre 2022, SAINT-DENIS.

Du jeudi 13 octobre 2022 au jeudi 03 novembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. gratuit Exposition ouverte du Mercredi au Dimanche, de 14h à 19h Entrée libre et gratuite Dossier de presse : https://bit.ly/DP_57Mnemosyne ➶➶ ACCES : Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis Garage à vélos sur place

Cela fait longtemps que personne n’est entré ou n’a quitté le bâtiment. Pendant de longues années nous avons attendu, mais, au bout d’un moment nous avons oublié ce que nous attendions. Nous avons maintenant accepté cet endroit comme notre maison.

Une expérience collective, interactive et low tech, cette exposition propose une expérience collective et singulière, immersive et participative. Venant du champ de la performance et du spectacle vivant, le collectif a souhaité proposer un espace-temps différent de celui d’une exposition classique, une temporalité différente ou la·le visiteur·euse est invité·e à activer par sa présence et sa participation volontaire, les œuvres. Les objets de l’exposition ainsi que les performances sont pensés comme des œuvres «communicantes», reliées les unes aux autres et dialoguant ensemble. (57)Mnémosyne Communauté·s du Futur est un projet porté par un collectif d’artistes venant de plusieurs disciplines. Pendant plusieurs années, nous avons partagé un espace/temps avec des groupes de personnes non-autonomes ou en situation de handicap, accueillis dans différents établissements de la Seine-Saint-Denis. Avec elles et eux nous avons parlé, nous avons dansé, nous avons peint, nous avons fait des vidéos, des photos, de la musique…

Au-delà de ces activités, nous avons noué des liens forts, et avons construit une nouvelle manière d’être ensemble, une manière qui nous appartient.Collectif w.o.r.k.? Lilli Garcia Gomez et Gaetan Brun-Picard avec Maxim Monti, Miguel Rojo, Laurie Charles, Jacob Stambach, Glenn Marzin et Lucie Calise.

