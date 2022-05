Exposition : 50 ans en musique Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rochechouart Haute-Vienne Mairie Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Ouvert suivant les horaires de la Mairie. Entrée libre. Ouvert à tous. 50 ans en musique – Le conservatoire et l’orchestre d’harmonie se racontent.

L’orchestre municipal d’harmonie et le conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI) Jean-Ferrat fêtent leur 50 ans d’existence en 2022. Plusieurs manifestations sont programmées jusqu’à fin juin dont une exposition réalisée par l’école de musique et le service des archives municipales. +33 5 55 43 00 80 http://www.poltourisme.fr/ Ouvert suivant les horaires de la Mairie. Entrée libre. Ouvert à tous. Mairie Rochechouart Rochechouart

