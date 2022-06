Exposition : 50 ans de l’Espace Musical de Maintenon Maintenon Maintenon Catégories d’évènement: 28130

Maintenon 28130 Maintenon À l’occasion du 50e anniversaire de l’Espace Musical, venez visiter l’exposition dans la Chapelle des Arts « De 1970 à nos jours, la vie de l’école de musique » du samedi 11 au vendredi 17 juin. Vous découvrirez des photos souvenirs, archives et films retraçant son histoire.

De 14h à 18h à l’Espace Maintenon Le Samedi 11 juin à 20h : Concert anniversaire des 50 ans de l’Espace Musical.

mairie@maintenon.fr +33 2 37 23 00 45

