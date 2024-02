Exposition « 50 années de photographies » Norbert Bardin Château-Thierry, samedi 24 février 2024.

Exposition « 50 années de photographies » Norbert Bardin Château-Thierry Aisne

Quand l’art plaide pour la nature et notre patrimoine, il enrichit nos cœurs.

Du Mont-Saint-Michel aux Falaises d’Étretat, des Faux de Verzy à la Hottée du Diable, des Fantômes de Landowski à la Maison Forte de Magland, sans omettre les arbres majestueux légendés « Mes amis enracinés »…: au gré de mes déambulations, ma démarche créative rejoint le constant désir d’apporter ma modeste contribution à la mise en lumière des mille et une richesses de notre patrimoine naturel et paysager, culturel et architectural . Norbert Bardin.

Pour fêter ses 50 années de photographies, Norbert Bardin, célèbre photographe de Château-Thierry, voit les choses en grand.

Il expose du 24 février au 7 avril 2024 ses oeuvres au Silo U1 de Château-Thierry.

Le photographe déploie plusieurs thématiques dont le fil conducteur se présente comme un certain regard sur le paysage, qu’il soit minéral, végétal ou battît par l’homme et sa force graphique.

Entrée libre les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30.

Ouverture sur rendez-vous au 09.72.62.37.310 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-04-07

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

L’événement Exposition « 50 années de photographies » Norbert Bardin Château-Thierry a été mis à jour le 2024-02-05 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne