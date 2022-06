Exposition « 5 Ans d’Acquisitions. 2015-2020 » Figeac, 19 mai 2021, Figeac.

Exposition « 5 Ans d’Acquisitions. 2015-2020 » Place Champollion Musée Champollion – Les Écritures du Monde Figeac

2021-05-19 10:30:00 – 2021-05-19 12:30:00 Place Champollion Musée Champollion – Les Écritures du Monde

Figeac 46100

5 EUR Exposition au 1er étage du musée Champollion – Les Écriture du Monde, Ouvert aux horaires d’ouverture du musée

en mai et juin, tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h (et ouvert le lundi de Pentecôte)

en juillet et août tous les jours de 10h30 à 18h30.

Les jauges de visiteurs étant limitées, nous vous invitons à vous rapprocher de l’accueil afin de vous assurer des capacités d’accueil journalières (au 05.65.50.31.08).

Le port du masque est obligatoire.

Basé sur le projet scientifique et culturel de l’établissement, l’enrichissement des collections fait parti des missions premières d’un musée car il permet à celui-ci d’évoluer, de conforter ou de compléter son discours.

L’exposition « 5 ans d’acquisition. 2015-2020 » présente le bilan de la politique d’acquisition que le musée et la ville de Figeac ont développée depuis plusieurs années à travers quatre thématiques:

– Champollion et l’égypte

– Les outils de l’écriture

– Les écritures du monde

– L’art contemporain

Grâce à cette politique d’acquisition, et avec l’aide du Fonds Régional

d’Acquisition des musées, c’est une cinquantaine d’oeuvres qui sont ainsi venues enrichir les collections par achats ou dons depuis 2015.

Exposition au 1er étage du musée Champollion – Les Écriture du Monde, Ouvert aux horaires d’ouverture du musée

en mai et juin, tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h (et ouvert le lundi de Pentecôte)

en juillet et août tous les jours de 10h30 à 18h30.

Les jauges de visiteurs étant limitées, nous vous invitons à vous rapprocher de l’accueil afin de vous assurer des capacités d’accueil journalières (au 05.65.50.31.08).

Le port du masque est obligatoire.

Musée Champollion – Les Écritures du Monde, photos (c) Paul-N. Dubuisson / Premi

Place Champollion Musée Champollion – Les Écritures du Monde Figeac

dernière mise à jour : 2021-06-02 par