Exposition « 43 » par Zou Médiathèque Hélène Berr, 3 janvier 2023, Paris. Le samedi 07 janvier 2023

de 14h00 à 18h00

Le jeudi 05 janvier 2023

de 18h30 à 20h30

Du mardi 03 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

. gratuit

« 43 » est le titre commun d’une exposition et d’un projet de livre graphique par l’auteur Zou, qui traite des disparitions forcées « 43 » fait référence aux 43 étudiants mexicains d’Ayotzinapa, disparus en 2014. Au-delà de cette référence précise, cette œuvre est conçue comme un mémorial universel, dédié à toutes les victimes de ce type d’agressions, dues à des organisations criminelles ou politiques, et aux proches de ces victimes, qui espèrent leur retour et souffrent d’un deuil impossible. Si chaque image de « 43 » représente un visage symbolisé, aucune ne ressemble à ceux des étudiants d’Ayotzinapa. Afin d’universaliser le propos, l’auteur a retenu ce nombre-symbole afin de déterminer le format de réalisation de ces 43 portraits digitaux : 43 x 43 pixels, ce format pouvant être agrandi sans altération par les logiciels graphiques. Les visages ainsi créés évoquent, tour à tour, des masques de différentes formes d’art ethniques, de tous les continents. Une partie des bénéfices des ventes du livre (à paraître) sera reversée à une ou plusieurs associations de recherche des victimes de disparition forcée. Au-delà, il sera libre de droits. C’est l’exposition de digigraphies qui côtoie l’ouvrage qui sera présentée en nos locaux. > Inauguration le jeudi 5 janvier à partir de 18 h 30 > rencontre de collectifs et d’associations liés aux problèmes des disparitions forcées le samedi 7 janvier de 14 h à 18 h

A propos de l’auteur Depuis le milieu des années 80, Zou travaille dans plusieurs domaines liés à l’image.En bande dessinée, il est à l’origine du groupe MixMix, a publié deux albums aux éditions Futuropolis, participé à l’aventure de la revue Flag, contribué à divers ouvrages collectifs et co-créé la revue africaine Waka à Yaoundé.Il a aussi publié dans la presse enfantine, l’édition scolaire et universitaire, en menant parallèlement des activités de designer pour le dessin animé et de graphiste.En 2020, il dessine, écrit et autopublie Chroniques de « Guerre », journal d’un premier confinement, préfacé par Jean-Pierre Dionnet, ainsi que La Petite Immobile, un livre pour enfants sur un texte de Florence Breton. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Zou, 2022 Deux illustrations de l’artiste Zou pour l’exposition « 43 »

