Exposition – 40 LGBT qui ont changé le monde

Cinéma le Fauteuil Rouge Bocapole Bressuire

2021-11-16 – 2021-12-04

Bressuire 79300

Qui sont les personnalités qui ont eu le courage de faire bouger les lignes au sujet des droits des personnes LGBT+ ? Cette exposition est un outil à la fois historique, sensible et illustré, au sujet de la reconnaissance des personnes LGBT +. Des biographies d’hommes et de femmes qui ont lutté afin que chacun soit libre de vivre en étant soi-même. 40 portraits d’activistes écrits et dessinés par Florent Manelli qui rendent hommage à celles et ceux qui ont tracé ce chemin tout en mettant en évidence celui qui reste à parcourir pour un monde plus inclusif et solidaire.

Public : ados, adultes

Cinéma le Fauteuil Rouge Bocapole Bressuire

