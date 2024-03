EXPOSITION 4 ARTISTES 4 VISIONS Galerie l’Éphémère Le Mans, vendredi 1 mars 2024.

EXPOSITION 4 ARTISTES 4 VISIONS Galerie l’Éphémère Le Mans Sarthe

Exposition de peintures, sculptures et textiles en Off du festival des Photographiques.

Les photographies de Natalia Rudychev et celles de Gaspar Rudychev sont à découvrir tout ce mois, en regard des sculptures d’Amandine Granger et des créations textile d’Olga Drouet.

Un mélange des genres, des origines, des regards, qui se répond et se fait écho…

Le vernissage aura lieu le jeudi 14 Mars de 18 à 20h, en présence des artistes.

A noter: Natalia fera une intervention sur son travail, présentera ses livres d’artiste puis nous parlera de poésie et nous lira quelques uns de ses haïkus ! Le 23 mars à 17h.

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Galerie l’Éphémère 59 grande rue

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire galerieephemere72@gmail.com

