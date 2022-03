Exposition : « +3,8°C» par Vincent Bichet. Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon Jura EUR 0 L’évolution des paysages côtiers du Groenland par une série photographiques réalisées à l’occasion d’une mission scientifique en septembre 2018. Une série de photographies est exposée dans les coursives de l’Espace des Mondes Polaires. L’évolution des paysages côtiers du Groenland par une série photographiques réalisées à l’occasion d’une mission scientifique en septembre 2018. Une série de photographies est exposée dans les coursives de l’Espace des Mondes Polaires. Prémanon

