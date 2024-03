Exposition 30m² | Capucine Chessé & Messina Hernandez Fondation des États-Unis Paris, mercredi 3 avril 2024.

Du mercredi 03 avril 2024 au vendredi 26 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 17h30

.Public adultes. gratuit

Durant le mois d’avril, l’artiste en résidence Capucine Chessé et Messina Hernandez-Simpson présentent leur exposition 30m² : les Espaces Oubliés. Grâce à la pratique quotidienne du dessin, Messina Hernandez-Simpson explore son environnement à travers un journal intime, tandis que Capucine Chessé utilise un carnet de bord.

Capucine dévoile les recoins des studios n°503 et n°505 du 5ème étage de la Fondation des États-Unis, un étage dédié aux artistes de toutes disciplines ; son projet de diplôme de l’École des Arts Décoratifs bénéficie du soutien du NID, Fabrique des Nouveaux Imaginaires du Dessin/Hermès.

Pour Messina, cette collection est un journal intime graphique de son environnement quotidien. Ici, elle explore la subjectivité visuelle et comment à travers la création artistique, elle peux mieux se comprendre elle même et son rapport a son chez soi. Ces dessins au feutre sur du papier blanc, réalisées de façon journalière, sont dans le but de préserver visuellement ces perceptions et souvenirs de son espace personnel.

Chaque coup de crayon révèle les lignes, les couleurs, les lumières, les textures, les motifs, les pleins et les vides, offrant ainsi une plongée visuelle dans ces espaces souvent ignorés. Au cœur de cette exposition partagée, l’entrelacement de deux perspectives artistiques distinctes crée une dynamique unique. D’un côté, la vision subjective et personnelle de Messina Hernandez-Simpson, capturée à travers son journal intime, révèle une intimité émotionnelle avec l’environnement. De l’autre côté, l’approche objective et architecturale de Capucine Chessé, consignée dans son carnet de bord, offre une analyse rigoureuse des structures et des formes.

Ces deux voies créatives, bien que divergentes dans leur méthode, tissent un dialogue harmonieux, enrichi par la mutualité de leur inspiration pour le concept du chez-soi. C’est dans cette synergie que se dessine une expérience artistique unique, où l’expression personnelle rencontre la rigueur architecturale pour former une vision complète et nuancée des espaces explorés.

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/30m%c2%b2/ contact@fondationdesetatsunis.org https://fb.me/e/4Q4WqDoC3 https://fb.me/e/4Q4WqDoC3 https://www.helloasso.com/associations/fondation-des-etats-unis/evenements/exposition-30m2-capucine-chesse-et-messina-hernandez

© Fondation des États-Unis