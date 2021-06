Pont-Aven Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Exposition « 30 ans du Hangar’t » Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Exposition « 30 ans du Hangar't » 2021-07-01 – 2021-08-31

Pont-Aven Finistère Aujourd’hui, le Hangar’t s’apprête à fêter ses trente ans avec une exposition qui fera date dans la «Cité des Peintres».

Des tableaux «historiques» peints sur contreplaqué dans les années 1990-2000 jusqu’aux derniers grands formats à l’acrylique sur toile, en passant par les sérigraphies, les Tables de Mémoire ou encore les transferts au trichlo, la production du HANGAR’T est impressionnante.

Les quelques soixante-dix œuvres retenues, accrochées au rez-de-chaussée de l'ancien Musée, et d'autres visibles dans la plupart des commerces de la ville, en seront un bel échantillon.

