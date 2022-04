Exposition « 3 X Troyes » Ervy-le-Châtel, 2 avril 2022, Ervy-le-Châtel.

Exposition « 3 X Troyes » Ervy-le-Châtel

2022-04-02 – 2022-06-24

Ervy-le-Châtel Aube Ervy-le-Châtel

Eur Du 2 avril au 24 juin : ERVY LE CHATEL – Exposition “3 x Troyes”, photographies de Benoit Thierard au Bureau d’Information Touristique à Ervy le Châtel. “3 x Troyes” est une série minimaliste de neufs images sur la richesse de l’architecture Troyenne. Le choix du noir et blanc s’est imposé naturellement pour son côté intemporel mais également pour mettre l’accent sur les matières et les textures. Les ciels en mouvement s’opposent aux structures figées dans le temps. Un soin a été pris afin qu’aucun élément contemporain ne soit visibles dans les compositions. Entrée gratuite. Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 10h-12h30 / 15h-17h30 (fermé le jeudi après-midi). Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – ot@tourisme-othe-armance.com

Biographie : Né en 1979, à Troyes, j’ai toujours été attiré par l’image. Déjà petit, je prenais le reflex de mon père et nous développions des tirages noir et blanc dans le labo photo du village. Ma passion pour la photographie a réellement commencé, il y a une dizaine d’années en photographiant les paysages de mon département. J’aimais arpenter pendant de longues heures les abords du lac de la forêt d’orient à la recherche des meilleurs points de vue. J’ai pu également y aiguiser ma technique en expérimentant, entre autre, les poses longues. Je me suis intéressé ensuite à la photo nature (proxy), au portrait et plus récemment à l’architecture. Le point commun entre tous ces domaines, étant, pour moi, une recherche d’ambiance en privilégiant composition et harmonie des couleurs.

ot@tourisme-othe-armance.com +33 3 25 70 04 45 https://www.benoit-thierard.fr/

